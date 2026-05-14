Pioneer и Carrozzeria превращают 4 штатных динамика в объемный звук

Автомобильная аудиосистема, созданная Pioneer совместно с Carrozzeria, способна существенно улучшить качество звучания штатной акустической системы.

В основе новинки лежит технология цифровой обработки сигнала, которая позволяет эффективнее использовать всего четыре стандартных динамика. Основная инновация — концепция многомерного звука, проецируемого на внутреннюю обивку салона, что создает эффект объёмного музыкального пространства.

Данное решение не требует замены штатных колонок — достаточно установить специальный медиа-процессор, который анализирует и корректирует звуковой поток. В результате водитель и пассажиры слышат чистые высокие частоты, глубокие низы и чёткое разделение инструментов, словно в настоящем концертном зале. Компания Pioneer уже выпустила первые образцы системы для ряда популярных моделей авто.