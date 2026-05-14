Электромобиль может сэкономить таксисту до 10 тысяч евро в год

Таксисты, которые много времени проводят за рулём, могут ощутимо сэкономить, пересев на электромобиль. Один водитель дизельного авто проезжает порядка 87 тысяч км в год, и его траты на топливо при среднем расходе 6,5 литра на сотню и цене дизеля около 1,6 евро составляют почти 10 тысяч евро в год.

Плюс регулярное обслуживание — замена масла, фильтров, системы выхлопа, ремней и тормозов — плюс простои, и общие годовые расходы достигают 17–18 тысяч евро. Электричка же требует лишь около 15 кВт·ч на 100 км: при домашней зарядке годовые затраты на энергию — около 1300 евро, при быстрой общественной подписке — около 4800 евро, а при смешанном сценарии — примерно 3 тысячи евро. Обслуживание электромобиля дешевле за счёт отсутствия масла, турбины, сцепления и многих других узлов. С учётом всего этого экономия для таксиста может составить порядка 10 тысяч евро в год.

Тем не менее, многие профессиональные водители не торопятся менять машину. Их смущает запас хода, время зарядки, отсутствие собственного гаража и более высокая стоимость покупки. Тем, кто выбирает автомобиль для малого бизнеса, стоит ориентироваться не на цену приобретения, а на полные эксплуатационные расходы за весь срок службы.