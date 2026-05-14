Тюнинг-ателье AC Schnitzer представило 22-дюймовые диски для BMW iX3

Для электрического кроссовера BMW iX3 немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer представило новый вариант стиля, выпустив эксклюзивные колёсные диски AC5 Flowforming диаметром 22 дюйма. Такое решение, по замыслу разработчиков, призвано подчеркнуть современную эстетику автомобиля и добавить ему агрессивности. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Покупателям предложат два варианта оформления дисков: двухцветный с преимущественно глянцевой поверхностью и чёрными акцентами, а также полностью чёрный. Каждое колесо размером 9,5x22 дюйма весит 17,8 килограмма, что считается лёгким показателем для такого диаметра. Набор из четырёх дисков в минимальной комплектации обойдётся в 3960 евро, шины в эту цену не входят.

Установка 22-дюймовых колёс, однако, имеет обратную сторону: из-за возросшего аэродинамического сопротивления пробег на одной зарядке электрокара сокращается примерно на 70 км относительно штатных 20-дюймовых колёс. Примечательно, что сама компания AC Schnitzer, по имеющимся данным, прекратит свою деятельность к концу 2026 года, оставив после себя многолетний опыт доработок автомобилей BMW.