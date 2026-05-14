Mercedes AMG One потребовал рекордное ТО

Счёт за обслуживание редкого AMG One с пробегом достиг 3,2 млн рублей . Самый редкий из когда-либо созданных AMG One отправится на аукцион RM Sotheby’s с пробегом всего 185 километров и счетом за покраску и обслуживание, равным стоимости нового автомобиля. Об этом сообщает Carscoops.

© Motor.ru

Разработка Mercedes-AMG One заняла исключительно много времени: инженерам было сложно адаптировать силовой агрегат, позаимствованный из Формулы-1, для серийного автомобиля. Когда же модель наконец вышла, она оправдала ожидания, установив новый рекорд круга на Нюрбургринге среди серийных машин. Производство завершилось в конце 2023 года, всего было выпущено 275 экземпляров. Один из них, окрашенный в уникальный цвет, теперь выставлен на продажу.

Аукционный дом RM Sotheby’s проведёт торги в конце этого месяца. Выставляемый гиперкар имеет пробег всего 115 миль (185 км). Обычно при таком небольшом пробеге техническое обслуживание не требуется, однако владелец всё равно обратился в сервис. В начале этого года Mercedes-AMG провёл плановое техобслуживание категории, А и продлил гарантию на автомобиль до февраля 2028 года.

Особого внимания заслуживает приложенный счёт-фактура. Общая сумма составила 37 610 евро (примерно 3,2 млн рублей). В пересчёте на пробег это около 383 долларов (28 тыс. рублей) за каждую пройденную милю (1,6 км). Детализация расходов раскрывает, почему плановое техническое обслуживание категории, А для гиперкара стоит так дорого. Только 80 часов работы механиков с почасовой ставкой 395 евро (около 33 тыс. рублей) выливаются в 31 600 евро (примерно 2,7 млн рублей) — и это ещё без учёта стоимости самих запчастей.