Ferrari зарегистрировала название FX-100 для нового проекта

Компания Ferrari зарегистрировала товарный знак FX-100, под которым, вероятно, будет выпущен новый экстремальный спорткар. Пока производитель не раскрывает технических деталей, однако само обозначение намекает на причастность к легендарным трековым проектам италья,янцев. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Индекс FX уже использовался в истории бренда: в 1995 году по заказу султана Брунея был построен концепт Ferrari FX с 12-цилиндровым двигателем объёмом 4,9 литра мощностью 440 лошадиных сил и секвентальной коробкой передач, позаимствованной из Формулы-1. Кроме того, сокращение напоминает о программе XX — специальных версиях для закрытых треков.

Начало программе XX положила модель FXX 2005 года на базе Enzo, выпущенная тиражом 30 машин. Позднее на свет появилась FXX K, созданная на платформе LaFerrari: гибридная силовая установка включала бензиновый V12 на 860 сил и электромотор мощностью 190 л. с., а суммарная отдача достигала 1050 л. с. В 2017 году вышла гоночная версия FXX-K Evo с улучшенной аэродинамикой, а в 2023 году дебютировала SF90 XX Stradale — трековый автомобиль, допущенный на дороги общего пользования.

Число 100 в названии FX-100, скорее всего, отсылает к 2029 году — столетнему юбилею гоночной команды Scuderia Ferrari. Если новинка действительно появится к этой дате, она может стать одной из самых эксклюзивных и дорогих моделей в истории марки.