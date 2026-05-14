Tenet раскрыл смысл названия самой марки и «добавки» Plus

Российский автопром пополнился новым игроком – брендом Tenet Plus.

© За рулем

Бренд Tenet Plus стал результатом долгосрочного партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Название марки Tenet расшифровывается как «Take Every New Experience Together» («Вместе к новым свершениям»). А приставка Plus символизирует выход на новый уровень: автомобиль превращается в пространство для дополнительных эмоций и комфорта.

Ключевой слоган бренда – «Быть элегантным». В понимании Tenet Plus элегантность – это не просто внешний лоск, а философия жизни, где гармония формы и технологий создает свободу, а каждая деталь служит эстетическому удовольствию. Это уверенность без показной роскоши и грация в движении.

Автомобили адресованы жителям мегаполисов, которые ценят дизайн, комфорт и качество взаимодействия с техникой. Узнаваемый облик формируют динамичные пропорции, выразительные линии кузова и световая графика с фарами, напоминающими «глаза дикой кошки».

Внутреннее пространство продумано до мелочей: колесная база длиной 2700 мм, широкий салон и гибкая система хранения обеспечивают комфорт и в городских поездках, и в путешествиях.

Производство Tenet Plus разместится на мощностях «АГР». Основой модельного ряда станут кроссоверы – от компактных до среднеразмерных. Цены, комплектации и детальные характеристики будут объявлены позже.