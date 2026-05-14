Audi первой испытает новую платформу SSP, которая исправит ошибки VW
Audi возглавит переход концерна Volkswagen на новую платформу SSP, которая должна устранить недочеты текущих электрических архитектур PPE и MEB. Эта платформа станет единой основой для всех будущих электромобилей VW Group. Сообщает портал speedme.ru.
Новая масштабируемая платформа SSP придет на смену существующим наборам компонентов. Благодаря единой архитектуре концерн рассчитывает сократить расходы на разработку и упростить электрификацию модельного ряда. Передовые технологии, заложенные в SSP, позволят реализовать в том числе более продвинутую электронику и автопилот высокого уровня.
Audi выступит головной маркой внедряющей новинку, и именно с этой модели начнется постепенный переход всех брендов VW Group на новую платформу. Ранее сообщалось о сложностях с программным обеспечением в моделях на MEB вроде ID.3, что ускорило разработку SSP.