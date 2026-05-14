Nissan выходит из кризиса: новый CEO обещает фазу роста

Японский автопроизводитель Nissan объявил о переходе к фазе роста после выхода из острой стадии кризиса. Новый генеральный директор компании Иван Эспиноса отметил, что реализация антикризисной программы Re:Nissan позволила сократить издержки, ускорить вывод новых моделей и оптимизировать производство. Финансовые результаты за прошлый год показывают некоторое улучшение, хотя убытки остаются значительными. Как сообщает портал 32cars.ru, по итогам финансового года, завершившегося в марте 2026-го, чистый убыток Nissan составил 533 млрд иен (около 3,4 млрд долларов), что лучше, чем 670,9 млрд иен годом ранее. Годовая выручка уменьшилась на 5% до 12 трлн иен, а мировые продажи достигли 3,15 млн автомобилей.

© Nissan

В последнем квартале (январь–март) чистый убыток сократился до 282,9 млрд иен по сравнению с 676 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Оптимизм руководства подкреплён прогнозом на следующий финансовый год: компания рассчитывает получить выручку в 13 трлн иен, операционную прибыль в 200 млрд иен и чистую прибыль в 20 млрд иен. Ожидается также рост мировых продаж на 4,7% — до 3,30 млн автомобилей.

Однако восстановление требует жёстких мер: Nissan уже сокращает штат, уменьшает производственные мощности и продаёт активы. В США ставка делается на новые кроссоверы и гибриды, а также на ускоренное обновление модельного ряда. В Китае планируется выпуск автомобилей с новыми энергетическими установками. Если финансовая стабилизация продолжится, производитель сможет больше инвестировать в глобальную линейку, гибридные технологии и новые модели, а не просто урезать бизнес.

Тем не менее полное преодоление кризиса пока не достигнуто: чистая прибыль остаётся лишь прогнозом, а такие риски, как конкуренция в Китае, американские тарифы и низкая маржинальность, могут снова скорректировать планы компании.