Топил за ДВС: идеолог Эмок и «электричек» Оливер Ципсе ушел из BMW

Архитектор электрической революции BMW Оливер Ципсе покинул баварский концерн. 14 мая 2026 года Оливер Ципсе официально покинул пост главы BMW после 35 лет в компании. Его последнее обращение к акционерам стало одновременно и отчетом, и прощанием. Ципсе уходит как «крестный отец» Neue Klasse — главного проекта баварцев на десятилетие вперед. Motor вспоминает эпоху Ципсе без лишнего пафоса, но с уважением к масштабу личности.

© Motor.ru

Главное достижение

Парадокс уходящего главы BMW в том, что он уходит, а самый важный проект его карьеры только-только вступает в силу. «Новый класс» (Neue Klasse) — это не просто несколько моделей, объединенных единым языком дизайна, а платформа, на которой BMW будет жить следующее десятилетие.

«Его имя навсегда останется неразрывно связанным с Neue Klasse», — заявил председатель наблюдательного совета Николаус Петер. И это не дежурная формулировка для пресс-релиза. Ципсе сам на годовом собрании назвал Neue Klasse «трамплином в будущее».

© BMW

Первый серийный автомобиль новой эпохи — полностью электрический iX3 — дебютировал еще в сентябре 2025 года на IAA Mobility в Мюнхене. В январе 2026-го первые iX3 передали владельцам, в марте они появились в европейских салонах, а вслед за этим — в США и Азии. Производство развернуто на новом заводе в Дебрецене (Венгрия). Следом, в августе 2026-го, с конвейера в Мюнхене сойдет электрическая «трешка» — возрожденный BMW i3.

© BMW

© BMW

Сохранил ДВС

Ципсе возглавил BMW в августе 2019-го — и сразу попал в шторм. Через семь месяцев после вступления в должность коронавирус остановил мир и заводы BMW. Затем разорвались цепочки поставок из-за глобального сбоя в логистике и военного конфликта на Украине, далее —инфляция, торговая напряженность между Китаем и Западом. Через все это он провел концерн без драматических провалов, что уже само по себе достижение.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Главное, за что Ципсе критиковали последние годы, — его «технологическая консервативность». Пока конкуренты делали ставку на тотальную электрификацию, Ципсе отказывался называть дату конца двигателей внутреннего сгорания в баварском концерне. BMW продолжала разрабатывать бензиновые и дизельные моторы, гибриды — и параллельно вкладывала миллиарды в электрическую платформу Neue Klasse.

«Наша технологически открытая стратегия сочетает один из самых сильных парков электромобилей в отрасли с широким портфелем приводов. Результат — растущие продажи и последовательное снижение CO₂ в нашем автопарке, — аргументировал он в прессе свою сдержанную стратегию.

Экологи кляли BMW за медлительность, инвесторы называли его ретроградом. А теперь, когда выяснилось спрос на «чистые» электромобили в Европе оказался переоценен, эта стратегия выглядит как минимум разумной.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Компания в прибыли

Ципсе уходит, оставляя после себя не только новый вектор развития концерна, но и крепкий финансовый фундамент. В 2025 финансовом году BMW достигла целевой рентабельности автомобильного подразделения, заработала более 10 миллиардов евро до уплаты налогов и повысила дивиденды на 10% — до 4,4 евро на акцию. Все это несмотря на неблагоприятные курсовые разницы, сложную ситуацию в Китае и тарифные препятствия.

Кстати о рекордах. Команда инженеров BMW решила проверить, на что способен их iX3. Они выехали на нем с завода в Дебрецене и без подзарядки доехали до офиса BMW Welt в Мюнхене. Расстояние — 1007 километров. Никто никогда не достигал такого на автомобиле этого класса.

© BMW

За время работы Ципсе BMW сэкономила 2,5 миллиарда евро по всем статьям расходов, сократив при этом R&D-бюджет и капитальные затраты — потому что в Neue Klasse инвестировали еще на ранних этапах.

«Пока другие отменяют бонусы, мы платим нашим сотрудникам в Германии привлекательное премирование за 2025 год», — говорил Ципсе. В 2025 году BMW поставила клиентам более 2,46 млн автомобилей — больше, чем годом ранее.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Ципсе на годовом собрании не хвастался — он констатировал факты. И в этом вся его манера: без лишних слов, но с цифрами, которые говорят громче любых лозунгов.

Без скандала

Уход Ципсе — событие, конечно, но без привычного для таких случаев ореола «потерянной легенды». «В BMW никогда не было важно, кто именно — ни правление, ни генеральный директор. Всегда важно то, что мы делаем: наши продукты и наши бренды, наша компания и наш успех», — сказал он акционерам.

Сам Ципсе в последнем обращении был краток и по-немецки сдержан: «Разрешите мне сказать от всего сердца: спасибо за 35 насыщенных и захватывающих лет в BMW». Никаких слез, никаких пафосных лозунгов. Дескать, дело сделано — и оно говорит само за себя.

© BMW

© BMW

© BMW

Для BMW эпоха Ципсе закончилась. Начинается эра Недельковича — человека, которого в Мюнхене называют «производственником до мозга костей». Его задача — масштабировать Neue Klasse, запускать новые модели и не растерять то, что удалось сохранить за семь неспокойных лет. До 2027 года на рынок выйдут более 40 новых или обновленных моделей с технологическими прививками Neue Klasse.

© BMW

Самого Ципсе, по неподтвержденным данным, ждет кресло в совете директоров Airbus, но это уже, как говорится, совсем другая история. Он уходит не как триумфатор, не как спаситель и не как жертва обстоятельств. Он уходит как руководитель, который в непростое время сумел не наломать дров и при этом заложил основу для будущего. В автомобильном мире это уже достижение.

«То, что вы видите здесь — это правда. Это аутентично. Это наш дух BMW, уважаемые акционеры!» — сказал Ципсе в своем последнем обращении. И с этим трудно спорить.