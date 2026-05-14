Honda впервые за 70 лет получила годовой убыток

Honda Motor Co. отчиталась о первых годовых убытках с момента выхода компании на биржу почти 70 лет назад, сообщает IT Home.

Согласно опубликованному 14 мая отчету за 2026 финансовый год (завершился 31 марта 2026 года), чистая прибыль компании рухнула на 150,72% — до минус 423,9 млрд иен (около 182,8 млрд рублей). Годом ранее Honda показывала положительную прибыль.

Это первый годовой убыток Honda с момента ее листинга на фондовой бирже почти семь десятилетий назад. При этом выручка компании выросла на 0,5% и достигла 21,80 трлн иен (около 9,4 трлн рублей).

Главным фактором, приведшим к рекордным потерям, стала масштабная реструктуризация в сегменте электромобилей (EV). Honda понесла разовые убытки, связанные с корректировкой своей электрической стратегии: расходы достигли 952,6 млрд иен (около 410 млрд рублей).

