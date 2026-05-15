Lamborghini Urus SE превратили в «злую Барби»

Последователи модной персонализации показали, как выглядит кроссовер Lamborghini Urus SE после нестандартных доработок — стайлинг-ателье LARTE Design представило проект LARGENDA. В основе лежит идея собственной настройки экстерьера без заводских ограничений. Машину покрыли градиентом от розового к черному, часть элементов выполнена из сухого карбона с вплетенным переходом цвета, а кованые диски дополняют облик.

Разработчики пояснили, что это так называемая кастомизация второго уровня — клиент не ограничен фабричными опциями. Под переделку отдали почти весь кузов: в набор вошло 18 внешних панелей из 100% сухого карбона с отделкой Class-A. На капоте, части переднего бампера, заднем диффузоре и спойлере градиент интегрировали прямо в углеродное полотно.

С боков автомобиля реализовано зеркальное разделение цветов: левая и правая стороны поддерживают собственный оттенок. Благодаря такой схеме кузов зрительно воспринимается как цельная линия от передка до кормы. При этом все компоненты устанавливаются на штатные крепежи без изменения силовой структуры автомобиля.

Ателье заявляет, что доработки совместимы с гибридной установкой Уруса, а также с системами помощи водителю и парктрониками. Материалы и процесс монтажа сертифицированы TUV для использования в Европе. Итоговый проект получился не просто тюнинг-китом, а попыткой индивидуализировать автомобиль за рамками серийного предложения — именно в этой нише, по мнению специалистов, редкие владельцы хотят видеть две абсолютно одинаковые машины.