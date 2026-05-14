Россияне стали чаще покупать машины в долг. Это следует из данных, опубликованных аналитиков Сергеем Целиковым в его Telegram-канале. Так, в апреле российские банки предоставили 108 тысяч автокредитов на общую сумму 162 миллиарда рублей. По сравнению с апрелем прошлого года количество выданных займов увеличилось на 19,4 процента, а их денежный объем — на 43,1 процента.

На новые машины было оформлено 63,5 тысячи кредитов (рост на 18,6 процента) на 101 миллиард рублей (рост на 45,1 процента). На подержанные автомобили пришлось 44,4 тысячи займов (рост на 20,5 процента) объемом 61,6 миллиарда рублей (увеличение на 40 процентов).

Целиков объясняет такие цифры несколькими факторами. «Во-первых, в обоих сегментах вырос сам авторынок. Во-вторых, растет средний размер кредита. Происходит это за счет снижения первоначального взноса, роста цен на автомобили и сроков выдачи кредитов», — пишет он.

По итогам апреля доля кредитных сделок в розничных продажах новых легковых автомобилей достигла 61,6 процента. На рынке автомобилей с пробегом этот показатель составил лишь 8,7 процента. Аналитик отметил, что в дилерском сегменте подержанных машин он был значительно выше.

В публикации эксперт ссылается на информацию совместного проекта Frank RG и агентства «Автостат».

