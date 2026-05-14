Бренд Evolute анонсировал абсолютно новый кроссовер i-Sky

Российский бренд Evolute объявил о скором выходе нового электрического кроссовера - Evolute i-Sky. Новинка займет место между моделями i-Joy и i-Space.

Кроссовер получил полностью светодиодную оптику, 19-дюймовые легкосплавные диски и скрытые дверные ручки с электроприводом. Габариты автомобиля: длина - 4 685 мм, ширина - 1 900 мм, высота - 1 613 мм, колесная база - 2 775 мм.

SUV оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 310 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд.

В комплектацию входят мультифункциональное рулевое колесо, 14,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цветная приборная панель. Среди других особенностей - панорамная стеклянная крыша, камеры кругового обзора, электропривод багажника, бесключевой доступ и беспроводная зарядка для смартфона.

Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости. Для комфортного использования в суровых климатических условиях предусмотрены обогрев передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя. Кузов прошел антикоррозийную обработку и катодную оцинковку.

Стоимость и дата начала продаж будут объявлены позже.

