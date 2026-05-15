Юрист предупредил о рисках поездок на нелегальном такси

Юрист Сергей Смирнов заявил, что поездка на нелегальном такси может оставить пассажира без компенсации в случае ДТП, вреда здоровью или преступления.

В беседе с «Радио 1» он отметил, что легальные перевозчики обязаны обеспечивать страховую защиту пассажиров. Если же человек садится в машину из «серой» зоны, взыскивать ущерб придётся напрямую с водителя или владельца автомобиля, а получить реальные выплаты может быть крайне сложно.

«Главный риск для пассажира: страховая пустота. В случае ДТП или причинения вреда здоровью пассажир легального такси защищён законом», — предупредил юрист.

Смирнов добавил, что при преступлении в нелегальном такси бывает трудно установить личность водителя: у пассажира может не быть данных о поездке, трекинга и геолокации. По его словам, экономия 100—200 рублей в такой ситуации выглядит неоправданной платой за риск.

Ранее основатель таксопарка Станислав Еговцев рассказал, что такси выгоднее личного автомобиля для городских жителей.