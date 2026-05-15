Техосмотр вернулся: кому в 2026 году придется заплатить в 25 раз больше

Названы штрафы за отсутствие техосмотра в 2026.

Владельцы личных легковых автомобилей могут спать спокойно — штраф за отсутствие техосмотра им по-прежнему не грозит. А вот для такси, автобусов, грузовиков и учебных машин расслабленность может вылиться в круглую сумму: от 2000 рублей для водителя-физлица до 50 000 — для юридического лица. При этом с апреля 2026 года диагностические карты стали полностью электронными, а с сентября МВД получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от системы.

С 2021 года в России действует правило, освобождающее владельцев личных легковых автомобилей от обязательного техосмотра. Однако для коммерческого транспорта и спецтехники ничего не изменилось — более того, контроль за ними только ужесточается, напоминает Autonews. В 2026 году штрафы за отсутствие диагностической карты грозят водителям такси, грузовиков, автобусов, учебных машин, а также мотоциклов, используемых в коммерческих целях.

Размеры наказания выросли не столько количественно, сколько качественно. Для физических лиц — водителей такси, грузовиков и автобусов — штраф составляет 2000 рублей. При этом оплатить его можно с 25-процентной скидкой в первые 20 дней. А вот для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые выпустили на линию транспорт без технического осмотра, сумма взлетает до 50 000 рублей. Отдельно предусмотрен штраф в 500 рублей для должностных лиц.

Но самые болезненные изменения — не в штрафах, а в процедуре. С апреля 2026 года диагностические карты стали полностью электронными. Бумажный экземпляр выдается только по письменному заявлению водителя. Каждый техосмотр теперь сопровождается обязательной фотофиксацией автомобиля на пункте контроля. Снимки автоматически загружаются в базу ГИБДД, что практически исключает возможность купить «липовую» карту без реального визита на станцию.

С сентября вступает в силу еще одна новация: МВД получает право самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от Единой автоматической информационной системы (ЕАИСТО). Раньше для этого требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков, теперь бюрократический барьер убирают. Кроме того, за внесение сведений о каждом техосмотре в базу МВД вводится госпошлина в размере 500 рублей.

Что это значит для кошелька обычного пассажира? Косвенно — рост стоимости поездок на такси и грузоперевозок. Операторы коммерческого транспорта закладывают новые издержки — от 50-тысячных штрафов до пошлины за каждую диагностику — в тарифы. Тем временем стоимость нормо-часа ремонта по ОСАГО в Москве, как выяснили «Известия», сравнялась для Lada и Porsche — 900 рублей. Техосмотр для коммерсантов становится не формальностью, а реальной финансовой статьей. Для владельцев же личных легковушек все остается по-прежнему: диагностическая карта не нужна, возить её с собой не требуется, и штраф не применяется.

