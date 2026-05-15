Продажа Аи-92 стала убыточной для автозаправок

Продажа бензина Аи-92 в России стала убыточной для автозаправок. По оценке аналитиков, сейчас при продаже одного литра такого бензина заправки теряют около 84 копеек. При этом литр Аи-95 приносит небольшую прибыль - около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остаётся дизельное топливо. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте. При этом Аи-92 остаётся одним из самых востребованных видов бензина в стране.Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

"Огромная армия автомобилей, которые используют 92 бензин. У нас сегодня средний возраст транспортного средства - там 17 лет. Это значит, что большинство автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться, на 92 бензине. И в стране, в которой добывается нефть и, соответственно, перерабатывается потом на выходе, где появляется бензин, конечно, бензин должен быть доступным. Но это прерогатива государства, потому что мы знаем, что в каждом литре топлива существует достаточно внушительная доля акцизов, налогов и прочего. Фактически, на сегодняшний день стоимость топливо - это отчасти социальный вопрос. На девяносто втором бензине ездят в большинстве своём, мягко говоря, не очень обеспеченные люди. Это могут быть Жигули там какого-нибудь двухтысячного там или девяносто пятого года выпуска, и по стране таких машин очень и очень много".

По данным исследования, с января по май Аи-92 в мелком опте подорожал почти на 9%. Аналитики считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на полтора рубля за литр.