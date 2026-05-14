Глава АвтоВАЗа Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura

Глава концерна АвтоВАЗ Максим Соколов пересел с автомобиля Mercedes на Lada Aura. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

Как сообщает источник, Соколов уехал со съезда Союза машиностроителей на Lada Aura.

При этом, в марте его заметили в автомобиле Mercedes — на иномарке Соколов уехал со съезда РСПП.

«Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с “мерседеса” на «”Ладу Аура” после общественного резонанса. <...> Но от оценки нового железного коня пока воздержался», — написал Юнашев.

Ранее Максим Соколов допустил выпуск беспилотной Lada.

