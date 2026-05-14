Dongfeng готовит к премьере кроссовер Yipai M8 с электроникой Huawei

Трехрядный паркетник Dongfeng будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Премьеру модели проведут в ближайшее время.

Бренд Yipai (он же eπ) был создан концерном Dongfeng в 2023 году специально для электрифицированных моделей. Сейчас под этой маркой продают лифтбек и универсал с индексом 007 и большой кроссовер с индексом 008. В апреле года нынешнего компания Dongfeng официально объявила о том, что линейку пополнит еще один SUV, а на прошлой неделе в свежем каталоге Минпрома КНР появился сертификат паркетника. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения кроссовера – на рынок он выйдет как Yipai M8.

Паркетник объявлен совершенно новой моделью. Но, судя по всему, это лишь модернизированная версия упомянутого выше Yipai 008. Так, у машин практически идентичный профиль, не считая того, что у M8 полускрытые ручки дверей вместо выдвижных, ну и еще у «эмки» хромированная окантовка вместо черной у 008. Совпадет и колесная база – 3025 мм. А вот переднюю часть и корму все же переделали.

Yipai M8 получил оригинальные бамперы. Кроссовер также имеет двухъярусную головную оптику: сверху расположена выполняющая роль ходовых огней единая диодная полоска, под ней – основные фары, помещенные в L-образные блоки. Паркетник сохранил монофонарь, но у него более мелкий пиксельный узор. Кроме того, M8 достался автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Комплекс водительских ассистентов – от фирмы Huawei, как и прочая электроника (у 008 помощников Huawei нет).

Из-за нового обвеса Dongfeng Yipai M8 чуть длиннее исходного паркетника – 5020 против 5002 мм. Ширина «эмки» составляет 1975 мм, высота – 1733 мм. Показатели Yipai 008 – 1972 и 1732 мм соответственно.

Интерьер новинки пока не продемонстрировали. При этом известно, что кроссовер будет доступен в шестиместном исполнении, тогда как у Dongfeng Yipai 008 еще есть пятиместная версия.

Dongfeng Yipai M8 предложат в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара. Силовая установка первой модификации включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (129 л.с.) и 292-сильный электродвигатель. Чисто электрический вариант имеет 800-вольтовую архитектуру и 313-сильный мотор. Где расположены электродвигатели – спереди или сзади – пока не уточняется. О батареях информации также еще нет, но в Dongfeng уже заявили о том, что гибрид только на электротяге проедет 300 км (по циклу CLTC), запас хода электрокара – 600 км.

Кроссовер Yipai 008 тоже представлен с гибридной или электрической установками, он доступен исключительно с задним приводом. Актуальный гибрид – это турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., 272-сильный электродвигатель и батарея емкостью 34,32 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 202 км. «Зеленый» паркетник оснащается тем же 272-сильным мотором и аккумулятором на 82,28 кВт*ч, запас хода – 610 или 620 км.

Премьеру Dongfeng Yipai M8 с электроникой Huawei справит до конца текущего месяца. Кроссовер Yipai 008 в отставку не отправят, у него будут моторы, как у «эмки»: модернизированный кросс уже сертифицировали. Но когда обновленный 008 поступит в продажу – информации пока нет.