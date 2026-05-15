Объединение пассажиров попросило включить "Волгу" в перечень такси

Автомобили возрожденной марки Volga предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. В письме (есть в распоряжении "РГ"), направленном на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. Продажи этих машин, напомним, должны стартовать уже этим летом.

"Наше предложение касается как текущих, так и будущих моделей. Если их включат в список, то производитель будет больше мотивирован повышать уровень локализации, который сейчас пока еще достаточно низок. Мы знаем, что они делаются на базе известных моделей китайской компании Geely. Я общался с представителями предприятия, и, например, в текущем году они уже самостоятельно планируют производить покраску кузова", - сообщил "РГ" председатель объединения Илья Зотов.

По его словам, для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе "комфорт" и "комфорт плюс", а Volga как раз могла бы занять эту нишу.

"Традиционно именно автомобили нижегородского производства "Волга" были массово представлены в такси в нашей стране и пользовались особой популярностью у населения. Уверены, что появление автомобилей "Волга" в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами, что позволит предприятию еще активнее работать над степенью локализации и обеспечения производства ключевых, критически значимых компонентов", - говорится в письме, адресованному руководству Минпромторга.

Как ранее уже сообщала "РГ", летом 2026 года планируется дебют сразу трех моделей Volga - K50, K40 и C50. К50 - флагманский кроссовер новой линейки и двойник Geely Monjaro, K40 - кроссовер на базе Geely Atlas, C50 - седан, представляющий из себя ребрендинг Geely Preface.

"Учитывая, что для отрасли такси необходим широкий выбор отечественных автомобилей, произведенных или собираемых в субъектах Российской Федерации, прошу Вас рассмотреть возможность включения автомобилей марки "Волга" в реестр легковых автомобилей, допущенных для использования в качестве легкового такси, внеся корректировки по срокам оформления СПИК (специальных инвестиционных контрактов - прим. "РГ") до 1 апреля 2026 года", - говорится в письме председателя Общероссийского объединения пассажиров Зотова к министру.

Как рассказала "РГ" исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская, в перечень разрешенных к использованию в такси автомобилей нужно включить все модели, производимые на территории России.

"Это позволит перевозчикам сохранить определенную гибкость при обновлении подвижного состава и принимать решения, исходя из экономической целесообразности и доступности конкретных моделей", - отметила она.

Также, по ее словам, в этом году владельцы и руководители таксомоторных компаний формируют инвестпланы в условиях сохраняющейся высокой стоимости капитала и одновременно ограниченного регуляторной рамкой выбора доступных автомобилей.

"Эти факторы сдерживают обновление автопарка и увеличивают нагрузку на бизнес, вынуждая откладывать закупки. В связи с этим дальнейшее формирование перечня должно осуществляться с опорой на системную обратную связь от перевозчиков и экспертного сообщества, а также на фактические данные об эксплуатации разрешенных автомобилей в интенсивных коммерческих режимах. Такой подход позволит обеспечить баланс между требованиями регулирования и реальными экономическими условиями работы отрасли", - считает эксперт.

"РГ" направила официальный запрос в Минпромторг. Оперативный ответ от пресс-службы ведомства получить не удалось. Ранее в министерстве отмечали, что список допущенных к работе в такси автомобилей не окончательный. Он может обновляться по мере повышения уровня локализации машин автопроизводителями.