Hyundai Palisade 2026 получил высшую оценку безопасности

Hyundai Palisade 2026 модельного года получил высшую оценку безопасности от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), что делает его одним из самых защищённых автомобилей в своём классе. Кроссовер заработал награду Top Safety Pick+ по обновлённым и строгим критериям, которые начали действовать с этого года.

Для достижения максимального рейтинга автопроизводителю пришлось модернизировать конструкцию кузова, в частности усилить защиту при боковых ударах и улучшить работу подушек безопасности для задних пассажиров. В результате после краш-тестов эксперты отметили низкие риски получения травм для манекенов во всех типах столкновений.

Кроме того, в оценке учитывалась эффективность системы предотвращения наезда на пешеходов — она показала высокую надёжность при тестировании в дневное и ночное время. Полный размерный ряд фар головного освещения также получил все возможные «отлично». Все эти доработки позволили Палисаду обновлённого образца соответствовать самым ресурсным требованиям бенчмарка.