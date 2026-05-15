Maserati 200S 1957 года получил официальный сертификат подлинности

Знаменитый Maserati 200S 1957 года с шасси № 2406-тип 52 официально признан аутентичным: его владелец получил сертификат подлинности Maserati Classiche. Эта модель представляет собой один из тридцати двухместных спорткаров с алюминиевым кузовом красного цвета, выпускавшихся с 1955 по 1957 год. Автомобили этой серии стали знаковыми для международных гонок того времени.

Сертификат стал важным этапом для программы Maserati Classiche, которая незадолго до этого отметила сотый выданный документ. Инициатива стартовала в Модене в 2021 году с целью сохранения и улучшения исторических машин бренда. Сейчас проект является частью BOTTEGAFUORISERIE, в рамках которого с помощью технического опыта и ремесленных традиций поддерживается наследие марки.

Главный элемент программы — сам сертификат, который выдается комитетом экспертов. Они тщательно изучают каждый автомобиль: проверяют технические параметры, исторические документы и архивы Maserati. Такой документ могут получить машины старше двадцати лет, а также специальные и лимитированные версии.