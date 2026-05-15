Коллекционер из Техаса получил редчайшую Alfa Romeo 33 Stradale

Коллекционер редких классических автомобилей Глинн Блумквист из города Остин (штат Техас, США) стал обладателем уникального экземпляра Alfa Romeo 33 Stradale. Автомобиль, окрашенный в яркий красный оттенок Rosso Villa d’Este с белыми элементами и номером «№ 14», будет активно использоваться на дорогах Техаса.

Этот номер символизирует память о легендарных гонщиках Энцо Феррари и Ай-Джее Фоуле.

Второй экземпляр этой редкой модели доставили в Италию, где его выставили в Музее Alfa Romeo. Версия имеет уникальную окраску, созданную по программе BOTTEGAFUORISERIE, и будет доступна для осмотра до 2 июня.

Всего было произведено 33 машины Alfa Romeo 33 Stradale, каждая из которых сочетает ретро-стиль и передовые технологии.