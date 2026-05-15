Гибридный Ford Ranger PHEV появится до конца 2026 года

До конца 2026 года на австралийском рынке стартуют продажи гибридной версии пикапа Ford Ranger PHEV. Базовая комплектация под названием XL оценена в 59 000 австралийских долларов, что на 3000 дешевле прежней цены на такую же версию с традиционным двигателем. Для сравнения, версии Sport и Wildtrak обойдутся покупателям в 66 000 и 70 000 AUD соответственно.

Однако запас хода на чистом электричестве у новинки составляет всего 49 км по методике NEDC. Это скромное достижение на фоне главных соперников в регионе — пикапов BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha PHEV, которые способны проехать на электротяге значительно больше.

Визуально гибридный Ford Ranger почти идентичен дизельным моделям текущего поколения; основные отличия сводятся к черным элементам отделки кузова и обновленному фирменному значку бренда. Под капотом установлена силовая установка с двухлитровым турбированным двигателем внутреннего сгорания и электромотором, суммарная мощность которой достигает 281 лошадиной силы. Более детальные технические параметры и рабочее описание обещают раскрыть ближе к началу продаж.