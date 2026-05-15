В РОАД предложили штрафовать, а потом и сажать за скручивание пробега

В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у машин. С такой инициативой выступил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин во время "Делового завтрака" в "Российской газете".

Как бороться со скручиванием пробега у автомобилей?

Алексей Подщеколдин: Сегодня уже есть электронный паспорт автомобиля, электронный ПТС. В нем указывается марка, модель, страна производства, мощность двигателя, VIN-номер. Но там нет, например, пробега. В нем нет ограничения на строки, строка пробег должна быть в электронном ПТС.

Строка о том, была машина в ДТП или нет, тоже должна быть в электронном ПТС. Строка о том, что арестована машина или находится в залоге, в кредите - должна быть в ПТС. Сегодня этого всего нет. Более того, мы готовы даже, чтобы там была строка о сервисном обслуживании. Раз этого нет, то не получается фиксировать пробег. Мы не можем назначить ответственность за скрутку одометра, не создав механизма для регистрации пробега.

Еще одна история - указание цены автомобиля. Это как раз государству надо. Чтобы фиксировалось, за сколько машины продаются, сколько они теряют в цене. И все это в едином окне, в электронном паспорте. В ПТС должно быть записано, где и когда она была утилизирована, а не выброшена куда-то. Получается некий ЗАГС с фиксацией всех явлений от рождения до смерти автомобиля. Тогда не будут нужны всякие сервисы, за которые нужно платить.

Вы зашли в Госуслуги, напечатали: я покупаю такой-то автомобиль, - а там всплывает все про него: где он обслуживался, сколько раз бился, сколько раз был арестован. Поэтому, когда создадут этот электронный паспорт, будет трудно скрутить пробег.

Тогда уже можно создавать механизм ответственности. В административной (части. - Прим. "РГ") - штраф за первую скрутку, потому что я думаю, что сажать тоже сразу, наверное, не надо, а второй раз, если повторится такое, - это уже до пяти лет, это мошенничество на самом деле, достаточно крупных размеров. Потому что даже дешевая машина, например Hyundai Sonata, может стоить после такси на 1 млн рублей дороже или дешевле, если у автомобиля скручен пробег.

Вы спросите, а что, раньше не было такого? На самом деле уже даже есть документ - постановление 1212 от 10 октября 2017 года, где есть уже обязательство о внесении пробега. Но все это добровольно, а нужно, чтобы было обязательно.

