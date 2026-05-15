Таксисты тратят до четверти дохода на обслуживание машин

Водители такси, работающие на личных автомобилях, вынуждены ежемесячно тратить до 25% своего дохода на обслуживание транспортных средств. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы Uremont.

Эксперты изучили расходы в крупных городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Краснодар. В выборку вошли водители, работающие на автомобилях Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro, Hyundai Sonata, Kia Optima, K5 и Belgee X70 по тарифу "Комфорт". Медианная зарплата таксиста составила 100,9 тыс. рублей.

Выяснилось, что за год машина из сферы услуг проезжает от 60 до 80 тысяч км, что в 3-4 раза больше, чем среднестатистический частный автомобиль. В связи с этим масло и фильтры приходится менять не раз в год, а каждые 2-3 месяца. В среднем на это уходит около 15,6 тысячи рублей, хотя сумма может варьироваться в зависимости от модели и объема двигателя. Кроме того, почти каждый пятый таксист за последний год столкнулся с поломкой, из-за которой потерял недельный заработок.

Директор по работе с партнерами СТО Uremont Александр Петров рассказал "Известиям", что траты становятся особенно болезненными, когда автосервис пытается обмануть водителя, навязывая лишние работы или заменяя детали на более дорогие. Это создает замкнутый круг: чтобы покрыть расходы, нужно работать больше, а чем больше работаешь, тем чаще ломается машина.

