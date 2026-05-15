В Новосибирске власти хотят полностью запретить аренду электросамокатов

Власти Новосибирска требуют от кикшерингов навести порядок с арендой самокатов.

Многие жалуются на проблемы с хаотичной парковкой и ездой несовершеннолетних. В 2025 году произошло 99 ДТП с участием самокатов: два человека погибли, 102 пострадали.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев заявил, что городские власти готовы в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с кикшеринговыми компаниями при массовых нарушениях. Поводом стали жалобы горожан на хаотичную парковку самокатов вне оборудованных мест, а также езда несовершеннолетних, игнорирование возрастных ограничений и правил перехода проезжей части.

Компании, по словам чиновника, должны активнее штрафовать и блокировать нарушителей. Замначальника Госавтоинспекции Андрей Кузнецов привел статистику: в прошлом году с участием электросамокатов произошло 99 ДТП, в которых два человека погибли и 102 пострадали. С апреля текущего сезона зарегистрировано 14 аварий (один погибший, 14 раненых). Администрация предупреждает, что при сохранении негативной динамики аренду самокатов в городе могут полностью запретить.

