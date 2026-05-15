Что будет с авторынком в мае: дилеры дали свой прогноз

Май традиционно считается одним из самых спокойных месяцев для авторынка. Сезонность оказывает значительное влияние на спрос: длинные праздники, снижение деловой активности, отток части аудитории за город и в путешествия - все это сказывается на продажах. Такое мнение высказал "Автостату" директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов.

"Поэтому мы не ожидаем, что май превзойдет апрель. По нашим оценкам, рынок может составить около 105-110 тысяч новых легковых автомобилей, что означает умеренное снижение относительно апреля", - заявил Иванов.

Однако коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский считает, что положительная динамика может сохраниться. В этом году праздничные дни не такие продолжительные, как в прошлом. Незначительное падение продаж в мае возможно, но в пределах 5%.

При этом генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский отмечает, что на цены на машины в мае будут влиять изменение курса валюты и возможные логистические расходы. Если ранее доставка шла через морские коридоры, то теперь она может увеличиться.

