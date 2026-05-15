В России призвали не бояться контрафактных запчастей

Подделки под оригинальные детали зачастую функционируют не хуже, поэтому не стоит бояться «контрафакта», рассказал НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», генеральный директор ООО «Элкат» Максим Третьяков.

Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России оценивается в 18%, а в ряде классов уже достигает 80%. Лидерами по частоте подделок деталей стали бренды Dell EMC, Lenovo, Cisco Systems, Hitachi Vantara и Dell Technologies. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Третьяков усомнился, что есть способ бороться с контрафактом.

«Знаете, на мой взгляд, их не предотвратить никак. По нашему оборудованию, которое мы используем, существует минимум 5-7 компаний, которые делают приблизительно одни и те же комплектующие. Они все “неродные”, но различаются по качеству. Поэтому при покупке надо серьезно озадачиваться даже не ценой, а именно потребительскими характеристиками. Тоже самое и в Европе, где много европейской техники, но огромное количество китайских комплектующих. Однако там уже речь о “хорошем” и о “плохом” Китае. С точки зрения ремонта автомобилей здесь можно только смотреть на то, как он ездит, сколько, что с ним происходит», — указал он.

Третьяков добавил, что, обычно, в «контрафакте» нет ничего плохого.

«Есть термин “фальсификат”, если имеется несоответствие каким-то техническим требованиям. Само по себе наличие контрафакта, оно нейтрально. Это необязательно автоматически низкое качество. В теории, при прочих равных оригинальные части лучше, но если они недоступны, то надо выбирать из того, что есть. Здесь достаточно большая линейка. Китайские запчасти вполне хорошо работают по сравнению с американскими или европейскими. Единственное отличие — у них более короткий жизненный цикл. А угроза информационной безопасности применима только к очень узкому классу комплектующих», — отметил он.

Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в эфире НСН объяснил россиянам, как правильно выбрать запчасти для автомобиля и не нарваться на «контрафакт».