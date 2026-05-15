Stellantis и Dongfeng вложат 8 млрд юаней в выпуск Peugeot и Jeep

Концерн Stellantis и китайская Dongfeng подписали соглашение на 8 миллиардов юаней (около 1,18 миллиарда долларов или 86,3 миллиарда рублей). Средства направят на производство электрифицированных моделей Peugeot и Jeep, которые будут выпускать не только для внутреннего китайского рынка, но и на экспорт.

Выпуск организуют на мощностях совместного предприятия Dongfeng Peugeot Citroen Automobile в Ухане. С 2027 года там начнут собирать два новых Peugeot на альтернативных источниках энергии. Их облик будет вдохновлён концептами Peugeot Concept 6 и Concept 8, представленными на Пекинском автосалоне 2026 года.

В дальнейшем на этой же площадке планируют производить две внедорожные модели Jeep с NEV-системами, предназначенные для глобального рынка. Stellantis вложит в проект порядка 130 миллионов евро (около 153 миллионов долларов).

Долгосрочное партнёрство между компаниями длится 34 года, однако теперь ситуация меняется. Европейский концерн ищет не просто совместные разработки, но и доступ к передовым технологиям и эффективному производству, характерным для китайского автопрома. На фоне чистого убытка Stellantis в 2025 году размером 22,3 миллиарда евро (26,3 миллиарда долларов) такие альянсы становятся необходимостью.

Одновременно Stellantis углубляет сотрудничество с Leapmotor и ведёт переговоры о новых производственных проектах в Испании. По данным инсайдеров, не исключены совместные инициативы с Huawei, JAC и Maserati. Китайские компании, в свою очередь, изучают возможность загрузки простаивающих европейских заводов. Таким образом, недавно европейские бренды наставляли китайских коллег, а теперь сами обращаются за помощью, чтобы не отстать в электрической гонке.