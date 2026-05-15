Все фургоны Foton View уже забронированы на месяцы вперед, цены – от 3,2 млн.

Всего за месяц после старта продаж компактные фургоны Foton View с автоматической коробкой передач стали настоящим хитом в России.

Эксклюзивный дистрибьютор марки АО «МБ РУС» отгрузил машины во все дилерские центры, и клиенты уже раскупили их на несколько месяцев вперед.

Цена на версию с низкой крышей начинается от 3 225 000 рублей, со средней – от 3 475 000 рублей.

Новинка создавалась для плотного городского потока: она маневренна, легко проходит в узких проездах и под низкими ограничениями, но при этом сохраняет просторный грузовой отсек. Под капотом Foton View – 2‑литровый турбодизель на 159 л.с. Покупатели могут выбрать механику или 8‑ступенчатый автомат. Объем фургона – до 7,9 кубометра, а погрузочная высота – всего 700 мм.

В базе – кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ, Bluetooth, ABS и система предупреждения о столкновении. Для России добавили «зимний» пакет: обогрев лобового стекла, зеркал и сиденья, а также морозостойкий аккумулятор.