Mercedes-Benz E-Class получил две спецверсии Night Edition и Dark Carbon

Mercedes представил на австралийском рынке две особые версии седана E-Class, выделяющиеся агрессивным «тёмным» дизайном. Первая — E 300 AMG Night Edition, дополненная черными элементами обвеса и 21-дюймовыми полированными дисками AMG; в салоне предусмотрен цифровой значок Edition и дополнительный 12,3-дюймовый экран для пассажира. Вторая — гибридный Mercedes-AMG E 53 Hybrid Dark Carbon Edition с карбоновой центральной консолью и пакетами затемнения, включая черные зеркала, эмблемы и решетку. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Обе модели технически не подверглись доработкам. E 300 оснащается 2,0-литровым турбодвигателем с 48-вольтовым стартер-генератором и девятиступенчатой автоматической коробкой, тогда как E 53 Hybrid использует подключаемую гибридную силовую установку мощностью 450 кВт и крутящим моментом 750 Нм. Запас хода на электротяге, согласно циклу NEDC, достигает 101 км.

Стоимость E 300 AMG Night Edition стартует от 129 400 австралийских долларов (примерно 92 767 USD). Версия E 53 Hybrid Dark Carbon Edition оценёна в 206 900 австралийских долларов (около 148 327 USD). Оба лимитированных выпуска рассчитаны на покупателей, предпочитающих тёмную эстетику и повышенную эксклюзивность.