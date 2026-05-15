Toyota вложит $2 млрд в новую сборочную линию в Техасе

Японский автоконцерн Toyota намерен инвестировать около 2 миллиардов долларов в расширение своего завода в Сан-Антонио, штат Техас. Проект, получивший кодовое название Project Orca, предусматривает строительство новой сборочной линии. Строительные работы запланированы на период до конца 2026 года, а начало выпуска автомобилей намечено на 2030-й. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Согласно поданной заявке, около 1,05 миллиарда долларов пойдёт на возведение зданий и модернизацию инфраструктуры, а ещё 950 миллионов — на оборудование и техническое оснащение. Ожидается, что реализация проекта создаст 2000 новых рабочих мест в период с 2028 по 2030 год.

Хотя Toyota не уточнила, какие именно модели будет выпускать новая линия, эксперты связывают сроки с необходимостью автопроизводителя балансировать между производством автомобилей с ДВС, гибридами и электромобилями. Компания традиционно придерживается стратегии одновременного развития нескольких технологий, не форсируя отказ от бензиновых двигателей.

В комментарии Reuters представители Toyota подчеркнули, что регулярно пересматривают производственную структуру для сохранения конкурентоспособности и удовлетворения спроса, рассматривая эти инвестиции как долгосрочное обязательство перед североамериканским рынком, местными поставщиками и рабочими местами.

В результате к концу десятилетия рынок США может получить больше автомобилей Toyota локальной сборки. Пока остаётся неясным, станет ли новая линия платформой для массовых моделей или будет ориентирована на выпуск гибридов и электрокаров.