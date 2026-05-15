В России официально стартовали продажи кроссовера Renault Samsung QM6. «Живые» машины уже можно увидеть в московских дилерских центрах, а их количество обещают увеличить в ближайшее время, сообщает Autonews.

QM6 — это версия знакомого российским водителям Renault Koleos, адаптированная для южнокорейского рынка. Ранее привезти такую модель можно было только по индивидуальному заказу, но теперь автомобили появились и в шоу-румах.

На рынок поступили кроссоверы 2025 года выпуска. Цены стартуют от 3 850 000 рублей. В базовой версии стоит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 144 л.с. с вариатором и передним приводом. Среди опций: кожаный салон, климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Напомним, Renault покинула российский рынок в 2022 году, и с тех пор некоторые модели импортируют дилеры самостоятельно. Теперь у покупателей есть шанс увидеть новые кроссоверы прямо в салонах.