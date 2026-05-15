Audi перекраивает бизнес в Китае: отдельно бензин с кольцами и электрический AUDI с китайской начинкой

Немецкий автоконцерн Audi планирует кардинально реорганизовать свою деятельность в Китае. Согласно информации отраслевых источников, компания намерена чётко разделить функции двух совместных предприятий: FAW Audi займётся выпуском традиционных моделей под классическим логотипом с четырьмя кольцами, а SAIC Audi сосредоточится на развитии нового суббренда AUDI, ориентированного исключительно на электромобили. Такое решение призвано устранить внутреннюю конкуренцию между предприятиями. Об этом сообщает издание tarantas.news.

SAIC Audi может отказаться от бензиновых моделей в Китае
В рамках новой стратегии все бензиновые автомобили и электромобили с привычным логотипом будут переданы FAW Audi, базирующейся в Чанчуне. Это СП продолжит отвечать за премиальный сегмент, включая модели на платформах PPC и PPE. В то же время SAIC Audi, напротив, полностью откажется от машин с двигателями внутреннего сгорания: компания уже распродаёт складские запасы таких авто, а дилерская сеть в перспективе сосредоточится на продукции бренда AUDI — его эмблемой стала надпись заглавными буквами вместо традиционных колец.

Первую модель нового бренда, E5 Sportback, представили после запуска AUDI в ноябре 2024 года; она вышла на рынок в сентябре 2025-го. Второй серийной новинкой стал AUDI E7X — предзаказы стартовали 8 мая, начальная цена — 289 800 юаней (около $42 590). Ставка делается на китайские технологии: используются батареи CATL, системы умного вождения Momenta и большие AI-модели ByteDance. Для SAIC Audi также рассматриваются подключаемые гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода.

FAW Audi не остаётся в прошлом: компания намерена усиливать бензиновые модели и электромобили на PPE за счёт решений Huawei. Таким образом Audi стремится сохранить прибыльный рынок традиционного премиума и одновременно не уступить китайским EV-брендам, обновляющимся быстрее. Для покупателей разделение может упростить выбор: тем, кто хочет «настоящую» Audi с четырьмя кольцами, — к FAW, а тем, кому нужен локальный электрический AUDI с китайской начинкой, — к SAIC. В Китае даже немецким маркам приходится признавать, что старый логотип уже не работает сам по себе.