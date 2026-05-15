SAIC Audi может отказаться от бензиновых моделей в Китае

Немецкий автоконцерн Audi планирует кардинально реорганизовать свою деятельность в Китае. Согласно информации отраслевых источников, компания намерена чётко разделить функции двух совместных предприятий: FAW Audi займётся выпуском традиционных моделей под классическим логотипом с четырьмя кольцами, а SAIC Audi сосредоточится на развитии нового суббренда AUDI, ориентированного исключительно на электромобили. Такое решение призвано устранить внутреннюю конкуренцию между предприятиями. Об этом сообщает издание tarantas.news.

В рамках новой стратегии все бензиновые автомобили и электромобили с привычным логотипом будут переданы FAW Audi, базирующейся в Чанчуне. Это СП продолжит отвечать за премиальный сегмент, включая модели на платформах PPC и PPE. В то же время SAIC Audi, напротив, полностью откажется от машин с двигателями внутреннего сгорания: компания уже распродаёт складские запасы таких авто, а дилерская сеть в перспективе сосредоточится на продукции бренда AUDI — его эмблемой стала надпись заглавными буквами вместо традиционных колец.

Первую модель нового бренда, E5 Sportback, представили после запуска AUDI в ноябре 2024 года; она вышла на рынок в сентябре 2025-го. Второй серийной новинкой стал AUDI E7X — предзаказы стартовали 8 мая, начальная цена — 289 800 юаней (около $42 590). Ставка делается на китайские технологии: используются батареи CATL, системы умного вождения Momenta и большие AI-модели ByteDance. Для SAIC Audi также рассматриваются подключаемые гибриды и электромобили с увеличенным запасом хода.

FAW Audi не остаётся в прошлом: компания намерена усиливать бензиновые модели и электромобили на PPE за счёт решений Huawei. Таким образом Audi стремится сохранить прибыльный рынок традиционного премиума и одновременно не уступить китайским EV-брендам, обновляющимся быстрее. Для покупателей разделение может упростить выбор: тем, кто хочет «настоящую» Audi с четырьмя кольцами, — к FAW, а тем, кому нужен локальный электрический AUDI с китайской начинкой, — к SAIC. В Китае даже немецким маркам приходится признавать, что старый логотип уже не работает сам по себе.