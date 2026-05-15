Названа стоимость пикапа Mitsubishi Triton Raider

Австралийское подразделение Mitsubishi определило стоимость топ-версии пикапа Triton, подготовленной для местных дорог. Модель Triton Raiger предлагается у местных дилеров по цене 74 990 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 53,7 тысячи долларов США. Первые поставки покупателям ожидаются уже в июне 2026 года. По информации местной прессы, это серийная заводская версия, а не ограниченная серия.

Raider создан на основе двухрядного шасси Triton GSR при участии инженерной компании Premcar. Пикап оборудован модернизированной подвеской, 18-дюймовыми дисками ROH Assault, внедорожными шинами Bridgestone Dueler AT002, а также имеет увеличенный дорожный просвет и более широкую колею. Инженеры провели локальную доводку, адаптируя машину к австралийским условиям.

Силовой агрегат остался стандартным: 2,4-литровый дизель мощностью 204 л.с. и крутящим моментом 470 Н·м, знакомый по обычным версиям Triton. Буксировочные характеристики не изменились — до 3,5 тонны. В экстерьере выделяются бронзовые колёса, серые декоративные элементы, защитные дуги и красная защита днища с оригинальными вставками.

Внутри сохранено оснащение высокой комплектации GSR, но появились чёрные кожаные кресла с контрастной оранжевой прострочкой, логотипы Raider на подголовниках и особая эмблема на передней панели. Важным преимуществом для покупателей является расширенная гарантия Diamond Advantage: до 10 лет или 200 тысяч километров при соблюдении сервисных требований.