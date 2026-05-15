Nissan представил брутальный пикап Frontier Sport Edition

Nissan анонсировал появление новой модификации пикапа Frontier — версии Sport Edition для 2027 года. Этот пакет призван придать автомобилю более брутальный и внедорожный вид, однако при этом не делает его полноценным вездеходом, в отличие от топовой комплектации Pro-4X.

Снаружи Sport Edition выделяется черными элементами: нижней частью переднего бампера, решеткой радиатора, корпусами зеркал и особыми значками на бортах и задней двери. В салоне предлагается износостойкая ткань с желтой прострочкой и надписями Sport на креслах, а также цифровая панель приборов и 12-дюймовый дисплей мультимедиа — такие же, как у более дорогих версий.

По бездорожью изменения по большей части косметические и умеренные. Установлены черные 17-дюймовые колеса во внедорожном стиле, шины Hankook Dynapro All-Terrain 265/70 R17, алюминиевая защита, а также светодиодные противотуманки и акцентная подсветка спереди. Еще пикап будет доступен в новом оттенке Alpine Metallic. При этом не предлагаются амортизаторы Bilstein, присущие Pro-X и Pro-4X.

Силовой агрегат остается прежним: бензиновый V6 объемом 3,8 литра, выдающий 310 л.с. и 381 Нм, работающий с 9-ступенчатой автоматической коробкой. Важный нюанс: полный привод не входит в базовую комплектацию и является опцией. Буксирная способность достигает 3243 кг. Возможны два типа кабины — King Cab и Crew Cab, а также два варианта длины грузового отсека.

Прайс-лист на Sport Edition пока не объявлен; для сравнения, обычный Frontier стоит в США от $32 150, а полностью укомплектованный Pro-4X Long Bed — от $42 370. Первые поставки ожидаются летом.