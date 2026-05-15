Китайские электромобили больше не дешевеют: эпоха скидок закончилась

Китайские производители электромобилей начинают сворачивать масштабные скидочные кампании, что знаменует конец эры постоянных дисконтов на этом рынке. Эксперты связывают это с ростом себестоимости батарей и усилением конкуренции среди брендов. Вместо бесконечных уценок компании теперь делают акцент на технологических улучшениях и новых моделях. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Согласно данным аналитиков, средняя цена на электромобили в КНР перестала снижаться впервые за последние несколько лет. Производители, такие как BYD и NIO, уже пересмотрели свою ценовую политику, увеличив базовые прайсы на ряд моделей. Представители отрасли отмечают, что рынок переходит от ценовых войн к конкуренции в области автономного вождения и уровня комфорта.

Стоимость литий-железо-фосфатных аккумуляторов, составляющих значительную часть затрат, выросла почти на 30% за год. Несмотря на это, спрос на «зеленые» автомобили в Китае остается высоким: продажи выросли на 35% в первом квартале. Аналитики предостерегают: потребителям не стоит ждать возврата массовых распродаж, в ближайшем будущем ценовые войны окончательно прекратятся.