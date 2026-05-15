Nio ищет звезд ИИ по всему миру

Шанс присоединиться к передовым исследованиям в области ИИ теперь открыт для талантливых специалистов со всего мира: Nio запустила глобальный набор в рамках своей AGI Super Star Program. Компания ищет студентов, выпускников и молодых ученых, которые уже проявили себя в ведущих AI-направлениях — будь то публикации на престижных конференциях или практический опыт. Как сообщает 32cars.ru, искусственный интеллект планируется внедрять сразу в нескольких ключевых системах автомобилей — от ассистентов вождения до умного салона и операционной системы SkyOS. Отобранные участники получат возможность работать с топ-менеджерами, определяющими AI-стратегию Nio, и стать частью профильных технологических сообществ.

© Nio

Амбициозные цели программы включают создание фундаментальных моделей для физического мира, разработку сквозных ассистентов вождения, корпоративных интеллектуальных систем и анализ больших массивов дорожных данных. Nio стремится к тому, чтобы ИИ обучался на реальных сценариях — движении, поведении водителей и условиях эксплуатации, а не только в виртуальной среде.

В салоне особое внимание уделяется виртуальному помощнику NOMI, который должен эволюционировать в персонального партнера с долговременной памятью. Это означает, что автомобиль сможет запоминать привычки, маршруты и настройки владельца, а также его манеру общения. Отдельный блок программы посвящен операционным системам Harness OS и SkyOS, которые Nio называет полноформатной автомобильной платформой для цифровизации. В компании уверены, что в эпоху AI главным форматом приложений станут агенты — системы, способные действовать автономно, без ожидания каждой отдельной команды.

Глава Nio Уильям Ли ранее подчеркивал, что с 2026 года ставка на искусственный интеллект значительно усилится, и AI должен повысить конкурентоспособность как продуктов, так и всех бизнес-процессов компании, включая разработку, производство и цепочки поставок. Его позиция однозначна: любая амбициозная автокомпания сегодня — это и AI-компания.