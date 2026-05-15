Rolls-Royce представил Black Badge Cullinan by Cyril Kongo

Кузовной ателье из Великобритании выполнило необычный проект, превратив Rolls-Royce Cullinan в мобильный арт-объект. Машину полностью переработали: изменили экстерьер, салон и даже потолочную обивку, которая теперь напоминает звездное небо. Владелец внедорожника попросил мастеров создать уникальный образ, сочетающий роскошь и уличную эстетику. В итоге на кузове появились абстрактные граффити, выполненные в ярких тонах, а интерьер дополнили вставками из натуральной кожи и алькантары. Особое внимание уделили деталям: например, дефлекторы вентиляции отделали под старину, а пороги подсвечиваются индивидуальным логотипом. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В ходе тюнинга изменили не только внешность, но и техническую начинку. Под капотом внедорожника остался стандартный 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, однако мощность агрегата увеличили на 70 лошадиных сил — теперь отдача составляет 600 сил и 900 Нм крутящего момента. Благодаря доработкам разгон до 100 км/ч стал занимать около 4,3 секунды вместо стоковых 5,2. Также автомобиль получил новые колесные диски с оригинальным рисунком и регулируемую пневмоподвеску, позволяющую изменять клиренс в широких пределах.

Проект получил название "Black Badge Cullinan: Street Art Edition", хотя самого Черного значка тут нет — мастерская использовала собственную концепцию персонализации.