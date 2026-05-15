Юрист Смирнов рассказал, чем рискуют пассажиры «серых» такси

В России за два года число чатов и сообществ, предлагающих нелегальные услуги такси, утроилось и превысило 11 тысяч. Пользовательская база достигла 22 миллионов человек. Пассажиры выбирают такие поездки ради экономии, а водители уходят в тень из-за высоких издержек в легальном секторе. Однако риски для обеих сторон огромны.

Юрист Сергей Смирнов выделяет несколько ключевых угроз:

Отсутствие страховки: в случае ДТП или причинения вреда здоровью пассажир легального такси защищён законом и получает компенсацию от страховой. В нелегальном такси взыскивать ущерб придётся с водителя, у которого может не быть ни денег, ни имущества.

Невозможность найти виновного: если произойдёт преступление, вычислить личность водителя будет крайне сложно — нет трекинга, данных о геолокации и официальных записей о поездке.

Юридическая беззащитность: пассажир фактически лишается права на компенсацию и остаётся один на один с проблемой.

Почему нелегальных таксистов трудно привлечь к ответственности?

Машины без «шашечек» и специальной раскраски не попадают под рейды ГИБДД.

Доказать факт незаконной перевозки можно только при наличии показаний пассажира.

Привлечь к ответственности создателей теневых чатов можно лишь по статье о незаконном предпринимательстве, но для этого нужно доказать получение прибыли.