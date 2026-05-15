Первые экземпляры Volga C50 уже замечают на дорогах Нижнего Новгорода

В России сфотографировали новый седан Volga
Первые экземпляры седана Volga C50 уже замечают на дорогах Нижнего Новгорода, сообщают "Китайские автомобили".
Напомним, это продажи модели стартуют летом этого года. Volga C50 должна стать одним из самых просторных представителей в своем сегменте. Этому способствуют габариты: длина - 4825 мм, ширина - 1880 мм, колесная база - 2800 мм.
Оснастят машину 2-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском в двух вариантах форсировки: на 150 л.с. и 200 л.с. Пару составляет 7-ступенчатый автомат 7DCT.
В списке опций ожидаются: светодиодная оптика, система бесключевого доступа, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, премиальная аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, круговой обзор. Комплекс систем активной безопасности включает адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения и удержания в полосе. Будет и пакет "теплых" опций.
Ранее уже сообщалось, что на учет поставили как минимум один экземпляр нового седана C50.