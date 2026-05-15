Пикап Nissan Frontier превратился в дом для автопутешественников

В основу особенной версии лёг вариант Pro-4X, который дополнили лебёдкой, кузовом для кемпинга и модернизировали подвеску. Техника же осталась стандартная.

Японская марка Nissan представила свой рамный пикап Frontier актуального третьего поколения, предназначенный для американского рынка, в феврале 2021 года. Минувшим летом мы сообщали о том, какие изменения достались посвежевшему грузовику в 2026 модельном году, одним из важнейших тогда стало появление топового варианта Pro-4X R. Теперь компания рассказала об особенной версии пикапа, превращённого в «автодом»: он получил прибавку Ultimate Build к названию.

Живая премьера этого особенного пикапа прошла в ходе выставки Overland Expo, которая сегодня стартовала во Флагстаффе (штат Аризона, США). В основу пикапа «повышенной проходимости» Nissan Frontier Ultimate Build легло внедорожное исполнение Pro-4X. Версия для автопутешественников была создана в рамках партнерства с компанией AllDogs Offroad Coop.

Frontier Ultimate Build получил усиленный передний бампер, в который интегрирована лебёдка ComeUp, способная тянуть 9500 фунтов (то есть около 4309 кг). Ещё пикапу досталась дополнительная светотехника в передней части, подножки Nismo, а также оригинальные 17-дюймовые колёсные диски Rhino Tembo чёрного цвета, обутые в комплект «вездеходных» шин Nokian Outpost AT.

Заметные изменения претерпела грузовая платформа пикапа Nissan: на её месте установлен кемпер Tune Outdoor M1L (конструкция весит 146 кг) с откидывающимся верхом и платформой для сна, которая рассчитана на двух взрослых человек. Ещё предусмотрен душ на открытом воздухе (с обогревателем), аккумуляторы Battle Born, радиоприемник Midland и система кондиционирования ARB.

Ещё грузовику для автопутешествий досталась подвеска AllDogs Offroad с новыми спиральными рессорами, усиленными подъёмными скобами и удлинителями рулевых тяг из нержавеющей стали, а также с койловерами Fox Performance Elite и иными задними амортизаторами.

Техника у Nissan Frontier Ultimate Build стандартная, это значит, что под капотом полноприводного пикапа находится двигатель V6 объёмом 3,8 литра, отдача которого составляет 314 л.с., а максимальный крутящий момент – 381 Нм. Мотор работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Известно, что созданный в единственном экземпляре «автодом» на базе пикапа Nissan Frontier Pro-4X будет в итоге продан на аукционе Bring a Trailer осенью 2026 года, а вырученные средства пойдут в фонд выставки Overland Expo.

Тем временем американский офис Nissan анонсировал пикап Frontier 2027 модельного года, подробности о котором появятся в ближайшее время. Стоимость грузовика 2026 модельного года в США на сегодняшний день варьируется от 33 550 до 42 370 долларов (эквивалентно примерно 2,5 – 3,1 млн рублей по текущему курсу).