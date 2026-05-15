Capricorn 01 Tutto Rosso дебютировал в Италии

Уникальный суперкар 01 Tutto Rosso, созданный компанией Capricorn, был представлен на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Автомобиль выполнен в единичном экземпляре специально для заказчика, а его название с итальянского означает «полностью красный». Этот оттенок покрывает порядка 95% всех поверхностей машины, включая кузов, диски, карбон, зеркала и даже щетку стеклоочистителя.

Интерьер выполнен в той же цветовой гамме: кожа на сиденьях, акценты на панели, центральная консоль из красного карбона, рычаг коробки передач и руль — всё красное. Даже моторный отсек украшен красным карбоновым плетением.

Исключений из этого правила немного: логотипы Capricorn спереди и сзади, алюминиевая рамка вокруг кулисы механической КПП и замки ремней безопасности остались без красного покрытия. Как отметил глава компании Робертино Вильда, такие проекты не только дизайнерский эксперимент, но и стимул переосмыслить сочетание материалов, инженерии и эстетики.

Техническая начинка Capricorn 01 соответствует современным стандартам, хотя и выглядит архаично на фоне гибридных конкурентов. Суперкар оснащен компрессорным двигателем V8 мощностью 888 л.с., six-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Цена эксклюзивного Tutto Rosso не разглашается, но стандартная версия стоит от €2,95 млн, что делает спецзаказ значительно дороже.