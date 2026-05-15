На рынок выходит Luxeed V9 от Chery и Huawei

Вэн бренда Luxeed получил поворачивающиеся кресла второго ряда и продвинутый автопилот. Базовая модель предложена с задним приводом, остальные исполнения – полноприводные.

Гибридный минивэн Luxeed V9 анонсировали в начале текущего года. Предварительные заказы в Китае начали принимать в апреле, и в том же месяце на Пекинском автосалоне состоялась публичная премьера. Теперь раскрыты все характеристики, опубликован полный прайс-лист и дан старт продажам. Напомним, Luxeed – это проект компаний Chery и Huawei. Вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA. В гамме бренда Luxeed вэн стал третьей моделью – он присоединился к седану Luxeed S7 и купеобразному кроссоверу Luxeed R7.

В основе V9 лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Все версии имеют механизм подруливания задних колес. Кроме того, у всех исполнений, за исключением базового, есть пневмоподвеска. Длина минивэна равна 5359 мм, ширина – 2009 мм, высота в зависимости от комплектации – 1859 или 1879 мм, колесная база – 3250 мм. Luxeed V9 по умолчанию «стоит» на 19-дюймовых дисках, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Внешность оформлена в едином ключе с седаном и паркетником Luxeed. Минивэн получил аналогичную головную оптику и монофонарь, при этом расположенная на корме плашка шире, чем у четырехдверки и кроссовера. Топ-версии еще положены фары с проектором. А вот автопилот с 896-строчным лидаром над лобовым стеклом входит в список стандартного оборудования. Разумеется, комплекс водительских ассистентов – от Huawei, как и прочая электроника.

В семиместном салоне – гигантское табло, оно состоит из трех дисплеев. Приборный – диагональю 12,3 дюйма, экраны мультимедиа – каждый по 17,2 дюйма. Свой, потолочный, планшет (21,4 дюйма) предусмотрен и для задних пассажиров. В центральный тоннель встроен холодильник.

Даже самый дешевый Luxeed V9 имеет подогрев, вентиляцию и массажер сидений первого и второго рядов. Начиная со второй по старшинству комплектации подогрев есть и у заднего дивана. А у предтопового и самого роскошного вариантов расположенные посередине кресла поворачиваются – они автоматически развернутся к собирающимся сесть в машину пассажирам. Вдобавок их можно будет развернуть лицом к галерке. Ну и еще внутри можно установить полноценный столик.

В оснащение новинки также входят: проекционный дисплей, беспроводная зарядка, 13 подушек безопасности, аудиосистема с 25 динамиками (у топ-версии аж 35 динамиков).

Luxeed V9 – это гибрид типа EREV, то есть его бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) работает только в режиме генератора. Базовый минивэн представлен с 309-сильным электромотором на задней оси. Остальные версии – полноприводные, их два электродвигателя вместе выдают 520 л.с. Батарея одна на всех – емкостью 53,4 кВт*ч. Заднеприводный V9 на электротяге проедет 305 км по циклу CLTC, полноприводный – 285 км. Первую «сотню» гибрид с одним электродвигателем наберет за 9,3 секунды, с двумя электромоторами – за 5,9 секунды.

Минивэн Luxeed V9 оценили в 389 800 – 519 800 юаней, что эквивалентно примерно 4,2 млн – 5,6 млн рублей по текущему курсу. Конкурентов на родине предостаточно – Zeekr 009, Denza D9, Voyah Dreamer, Geely Galaxy V900. Плюс на подходе еще Maextro V800.