Hyundai представила электрический прототип RN24 мощностью 650 сил

Южнокорейская компания Hyundai представила новую экспериментальную разработку — прототип RN24, который станет основой для создания будущих спортивных электромобилей линейки N. Эта модель не является концептуальным шоу-каром, а полноценной мобильной лабораторией для отработки технологий управляемости и взаимодействия с водителем. Агрегаты позаимствованы у серийного IONIQ 5 N: электромотор выдает 650 лошадиных сил, а батарея емкостью 84 кВт·ч обеспечивает необходимый запас энергии. Инженеры изменили архитектуру, сократив колесную базу на 340 мм, чтобы придать автомобилю раллийные пропорции и улучшить маневренность.

Шасси RN24 оснастили доработанными подвесками, усиленными подрамниками и рулевым управлением с прямым откликом. Программная часть включает систему WRC Powertrain Drive Control Logic, которая настраивает отклик педали газа, интенсивность рекуперации и распределение крутящего момента между колесами. Для имитации раллийных полноприводных автомобилей предусмотрен режим Rally Mode, а также электронный ручной тормоз e-Handbrake, вдохновленный WRC. Чтобы усилить акустические ощущения, установлена система N Active Sound+ с дополнительными боковыми динамиками.

В конструкции использованы компоненты N Performance, 19-дюймовые кованые диски, открытый каркас безопасности, автоспортивные и напечатанные на 3D-принтере детали. В отличие от серийных моделей, этот прототип выступает прежде всего экспериментальной платформой, а не товарным автомобилем, и привлекает внимание среди спортивных машин, ожидаемых в 2026 году.