Госавтоинспекция объявила о массовых проверках водителей в регионах

Массовые рейды ГИБДД пройдут в регионах России 16–17 мая. Как сообщили «Известиям» в региональных управлениях ведомства, особый упор сделан на поиск нетрезвых водителей.

Усиленные проверки пройдут на дорогах Ивановской, Кировской, Ульяновской, Нижегородской областей и других субъектов страны. В Госавтоинспекции напомнили, что пьяная езда — грубейшее нарушение ПДД, которое ставит под угрозу жизнь водителя, пассажиров и всех окружающих.

Очевидцев призвали сообщать в полицию о нетрезвых автомобилистах — каждый такой звонок может предотвратить трагедию. За управление в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования грозит лишение прав на срок до двух лет, крупный штраф, а в некоторых случаях — уголовное дело, отмечает газета.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, упрощающие процесс проверки водителей на наличие опьянения. Согласно новому закону, инспекторам ГИБДД больше не потребуется оформлять ряд документов. Теперь отметку об отстранении водителя и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет фиксировать в других документах.

До введения данного закона в России при обнаружении водителя в состоянии опьянения необходимо было составлять от трех до пяти различных документов. Авторы поправок считают, что эта процедура избыточна и требует упрощения.