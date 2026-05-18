MG представила новинку в стиле Porsche Panamera дешевле 2 млн рублей

Бренд MG представил электрический лифтбек 07 с ценой от 1,64 млн рублей.

Китайский автопроизводитель MG решил всерьёз побороться за внимание поклонников Porsche. Компания анонсировала новую модель, которая, по задумке инженеров, станет прямым конкурентом сразу двум легендарным спорткарам – электрическому Taycan и гибридной Panamera.

Новинка представляет собой четырёхдверный лифтбек, выполненный в стремительном кузове, который недвусмысленно намекает на высокую динамику. Внешность получилась агрессивной и спортивной: длинный капот, покатая линия крыши и мощные колёсные арки. Причём дизайнеры явно не скрывают, что вдохновлялись формами немецких «одноклассников».

Под капотом новинки – полностью электрическая силовая установка. Ожидается, что MG предложит несколько версий, включая топовую модификацию с системой полного привода. Разгон до сотни, по предварительным данным, займёт менее 3,5 секунды. Запас хода на одной зарядке составит около 600 километров по циклу WLTP. Правда, точные цифры производитель обещает раскрыть чуть позже.

Главный акцент сделан на управляемость. Инженеры MG заявляют, что настройки шасси и аэродинамика прорабатывались с прицелом на то, чтобы водитель чувствовал себя за рулём как в настоящем Gran Turismo. В салоне – минимализм с упором на цифровые технологии: большой изогнутый дисплей и практически полное отсутствие физических кнопок. Всё управление выведено на сенсор.

Что касается позиционирования, то здесь расклад интереснее. Если Taycan и Panamera – это премиум-сегмент с ценниками далеко за 10 миллионов рублей, то MG намерена сыграть на более доступной планке. Ориентировочная стоимость новинки составляет от 150 000 до 200 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 640 000 – 2 186 000 рублей. Официальная премьера автомобиля запланирована на ближайшие недели, а первые поставки начнутся до конца года. Правда, появится ли модель на российском рынке – пока остаётся загадкой.