Xiaomi представила новый спортивный электроспорткар YU7 GT

Xiaomi опубликовала официальные изображения электроспорткроссовера YU7 GT в новом цвете Crimson Red. Модель планируют представить до конца мая 2026 года. Об этом сообщает ArenaEV.

YU7 GT получил электрическую силовую установку мощностью 990 л.с. и способен развивать скорость до 300 км/ч. Запас хода по циклу CLTC заявлен на уровне 705 км. В салоне используется оформление Track Red с сочетанием черных и красных элементов, а также GT-логотипами и вышивкой на сиденьях.

Компания также сообщила, что автомобили в новом цвете начнут поступать в шоурумы Китая с 16 мая. Xiaomi намерена разместить модель во всех 268 магазинах бренда в 82 городах страны.

Для настройки управляемости прототипы YU7 GT тестировались на трассе Нюрбургринг в Германии. Ранее Xiaomi использовала аналогичную стратегию продвижения с седаном SU7 Ultra, который в 2025 году показал круг 6 минут 22,091 секунды.

Продажи стандартной линейки YU7, дебютировавшей летом 2025 года, в апреле 2026-го снизились до 9876 автомобилей против более чем 20 тысяч в предыдущие месяцы. Xiaomi рассчитывает, что версия GT поможет вернуть интерес покупателей к модели.

Официальные цены пока не раскрываются, однако ожидается, что стоимость составит от 450 до 500 тысяч юаней (4,8-5,3 млн руб. по курсу на 16 мая 2026 года).

