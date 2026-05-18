Honda признала невозможность отказа от ДВС

Honda отказалась от плана полностью перейти на электромобили к 2040 году.

Honda официально пересмотрела прежние планы по тотальному переходу на электромобили. Раньше японский автогигант твёрдо намеревался к 2040 году продавать исключительно «электрички» и машины на водородных топливных элементах. Теперь же в компании признают: эта цель оказалась нереалистичной.

Генеральный директор Тосихиро Мибе объяснил, что из-за неопределённости на рынке и изменившихся запросов покупателей пришлось отказаться от стратегии полного вытеснения двигателей внутреннего сгорания. По его словам, нынешние условия просто не позволяют достичь такого результата в изначально объявленные сроки – несмотря на громкие заявления в прошлом.

Взамен Honda делает серьёзную ставку на гибриды. К марту 2030 года компания намерена выпустить 15 совершенно новых гибридных моделей следующего поколения. Причём на разработку силовых установок планируется потратить около 4,4 трлн иен – это почти 28 миллиардов долларов. В линейке появятся как компактные четырёхцилиндровые гибриды, так и крупные системы V6 – с улучшенной динамикой и экономичностью.

Что интересно, цель добиться углеродной нейтральности к середине века автопроизводитель не отменяет. Однако теперь путь к ней будет гораздо более гибким – с долгосрочным использованием ДВС, но в составе гибридных систем. По сути, классические моторы полностью не умрут, а трансформируются.