Пляжный рай за копейки: Corolla Cross догнала Rolls-Royce

Toyota Corolla Cross получил сиденья в духе британского люксового кроссовера.

© За рулем

Японский поставщик Hayashi Telempu превратил обычную Toyota Corolla Cross в передвижной пляжный домик, позаимствовав идею у ультрароскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan.

Инженеры установили в багажнике выдвижные сиденья и подставку для ног – точь-в-точь как в британском автомобиле ценником в 440 тысяч долларов. Главный сюрприз в том, что сам кроссовер стоит в десятки раз дешевле и такая функция выглядит у него как «не по рангу».

Салон концепта под названием Weekend Coast выдержан в сине-белых морских тонах. Создатели вдохновлялись морским бризом и даже добавили особую подсветку дверных карт. Концепт получил название Weekend Coast.

Правда, мотор трогать не стали, оставив стандартную гибридную установку. Инженеры специально ориентировались на молодые семьи с детьми и владельцев домашних животных, чтобы показать, как можно удобно отдыхать на природе не выходя из машины.

Увидеть необычную новинку можно на выставке Field Style Tokyo Show. Компания Hayashi Telempu, которая обычно поставляет детали для Toyota, Honda и даже Ford, хочет собрать отзывы посетителей. Если идея придется по душе, такие же наборы для активного отдыха появятся в свободной продаже. Тогда любой владелец кроссовера сможет превратить свой автомобиль в уютную зону для пикника.